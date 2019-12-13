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Государство должно найти компромиссное решение вопроса "зеленого" тарифа и вернуть доверие инвесторов - эколог

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Государство должно найти компромиссное решение вопроса &quot;зеленого&quot; тарифа и вернуть доверие инвесторов - эколог
Эколог Людмила Цыганок призвала власть к компромиссному решению проблемы "зеленого" тарифа. Фото: facebook.com/cyganok mila

Власти должна найти компромиссное решение проблемы "зеленого" тарифа, чтобы сохранить доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине.

Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.

Она отметила, что рост инвестиций в Украину сдерживает недоверие, которое есть у бизнеса к действиям украинской власти, и эту ситуацию нужно менять.

"Мы делали опрос стейкхолдеров, есть ли вообще преграды, и какие главные преграды для того, чтобы инвестиции в Украину приходили. И 80% стейкхолдеров сказали, что единственное препятствие – это недоверие бизнеса, инвестора к власти, к государству. Как доверие вернуть, как найти эту золотую середину, пока все стейкхолдеры, подразумеваются и представители государственных органов власти, и представители бизнеса, и инвесторы активно включаются в диалог, ищут ответа", - сказала Цыганок.

По мнению эколога, инвесторы, вкладывающие средства в проекты по развитию альтернативной энергетики, требуют открытого и честного диалога с властью для решения проблем, возникших, в частности относительно "зеленого" тарифа. Она считает, что предложенный депутатами комитета по вопросам экономической политики законопроект №2543 является компромиссным, и его принятие станет позитивным сигналом для инвесторов.

"Без публичного, без открытого диалога вряд ли вернется доверие и вряд ли инвестиции в эту сферу будут расти. А без роста инвестиций в эту сферу мы понимаем, что не будет достигнута ключевая цель. Это будет очень хороший знак и первый шаг именно к такому результату", - отметила Цыганок.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.

Ранее Европейско-украинское энергетическое агентство отмечало, что реструктуризация "зеленого" тарифа по законопроекту №2543 позволит "Гарантированному покупателю" экономить до 2,5 млрд грн в год.

РБК-Україна
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