Государство должно ломать попытки россиян банкротить украинские предприятия с активами на оккупированных территориях - Тарута

Нардеп Сергей Тарута: "Банкротство Корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" - это была спланированная акция на протяжении многих лет". Фото: пресс-служба "Основы"

Украинская власть должна использовать все рычаги для того, чтобы остановить процедуры банкротства российскими структурами украинских предприятий, активы которых остались на оккупированных территориях.

Об этом в эфире "Первого делового телеканала" заявил народный депутат и миноритарный акционер Корпорации ИСД Сергей Тарута.

Так он прокомментировал информацию о том, что финкомпания из Люксембурга Іndumet SA просит Хозяйственный суд Донецкой области открыть дело относительно банкротства Корпорации "Индустриальный Союз Донбасса", которая имеет активы на оккупированных территориях.

"Сегодня никто из украинских юрлиц не может прийти и работать в Алчевске, Енакиево, Донецке. Мы понимаем, что эти предприятия захвачены и используются в том числе и для финансирования террористов. Для этого необходимо реагирование со стороны государства в правовом, нормативном и силовом сценарии", - отметил Тарута.

Он подробно изложил историю вхождения российского "Внешэкономбанка" в состав акционеров украинской Корпорации ИСД, и отметил, что именно менеджмент ВЭБа не был заинтересован в развитии предприятий Корпорации.

"Россия планировала экономическую экспансию в Украину и другие страны. И ВЕБ зашел в Корпорацию главным акционером, потому что у них было условие - только контрольный пакет. Но им надо было проходить процедуру согласования с Антимонопольным комитетом. Тогда ВЭБ начал структурировать эту сделку таким образом, чтобы по документам они были не собственниками ИСД, а кредиторами. Фактически, они покупали. Мы вели переговоры с Дмитриевым с Сапелиним, они привлекли "Тройку-Диалог", и "Тройка-Диалог" помогала структурировать сделку так, чтобы там не было напрямую указано юридическое название - "Внешэкономбанк". и именно поэтому там появились компании "Бастион", "Сельхозпромекспорт" и еще одна компания. Carbofer там планировался, но так и не стал в этом списке владельцев", - напомнил Тарута.

По его словам, до этого соглашения он был председателем совета директоров и практически полностью занимался стратегией развития Корпорации, но после вхождения россиян в Корпорацию был отстранен от непосредственной управленческой деятельности.

"После сделки Мкртчан остался генеральным директором, а я стал миноритарным акционером, и уже не влиял на принятие решений, потому что Совет директоров так и не был сформирован, хотя в Уставе он был отмечен как главный орган управления. Но ни ВЭБ, ни "Тройка-Диалог" не захотели, чтобы у меня было влияние на принятие решений. Поэтому управлением Корпорацией фактически занимались ВЭБ и Мкртчан. Я постоянно обращался к ним по поводу неэффективного управления. Потому что проблема ВЭБа - это бюрократическое учреждение. Для них лучше ничего не сделать, чтобы потом не отвечать перед правоохранительными органами, чем принимать какие-то решения", - заявил Тарута.

Нардеп считает, что банкротство ИСД - это была спланированная акция на протяжении многих лет.

"Думаю, что в течение последних 4-х лет это был сценарий для руководства ВЭБа, которое не сделало ничего, чтобы привлечь индустриального инвестора. А между тем, желающих приобрести активы ИСД было очень много. Но для того, чтобы акцептовать соглашение, руководителям ВЭБа надо было принять решение относительно цены, относительно того, кто будет инвестором. Это означает, что руководство ВЭБа должно было взять на себя ответственность: почему именно эта компания, а не другая, почему именно эта цена, а не другая. И для того, чтобы не отвечать перед правоохранительными органами, они действовали как чиновники. Потому что чиновнику никогда не скажут "спасибо", но скажут: "Ты почему-то мало запросил за эту компанию. Наверное, ты имел взятку". И поэтому для них было лучшей историей полностью подвести компанию под банкротство, чем принять решение. Что именно сделали русские? Они скупали кредиторскую задолженность предприятий. В том числе скупала и компания Indumet. Эта компания была создана ВЭБом, аффилированная к ВЭБу, действовала за деньги ВЭБа. Они скупала долги, и затем решили, что украинский акционер в Корпорации им не нужен. И сейчас они из-за банкротства хотят взять под контроль все активы Корпорации. Это, к сожалению, стратегия ВЭБа", - рассказал Тарута.

По мнению народного депутата, Украина должна отстаивать интересы предприятий, которые оказались в ситуации, аналогичной вынужденному банкротству ИСД.

"Ведь что произошло? Произошло следующее - россияне захватили Донбасс, в том числе захватили и часть активов ИСД. В частности в Алчевской группе это три крупных предприятия - это современный Алчевский металлургический комбинат, в который инвестировали более $4 млрд. Это Алчевский коксохим, где построили самую современную в Европе коксовую батарею. Это новая электростанция. И сейчас эти предприятия, насколько я знаю, находятся полностью под управлением компании, которой в итоге руководит Курченко. Безусловно, ИСД перерегистрировалась в Краматорске, Алчевская группа - в Северодонецке. Но предприятия захвачены, они не могут работать. Поэтому сейчас россияне, с одной стороны, захватили предприятия, с другой стороны пытаются через аффилированные к ним компании захватить еще и юридические права на ИСД, на активы. Сейчас открыто дело в СБУ относительно захвата Алчевской группы предприятий, и там есть информация относительно того, что Indumet и Margit - это аффилированные к ВЭБу компании, который находится под санкциями. Это значит, что и Indumet и Margit тоже должны быть под санкциями. И если Украина будет правильно защищать свои права, то безусловно, ни Indumet, ни Margit не должны участвовать в этом банкротстве. Более того, сейчас есть вопрос правовой коллизии, так как предприятия захвачены русскими, и те же россияне банкротят эти предприятия. Это касается многих украинских предприятий, которые оказались в такой сложной ситуации", - резюмировал Тарута.