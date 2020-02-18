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Государство должно формировать стратегические планы в соответствии с Целями устойчивого развития ООН - Тарута

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Государство должно формировать стратегические планы в соответствии с Целями устойчивого развития ООН - Тарута
Народный депутат Сергей Тарута предлагает провести парламентские слушания об основах государственной политики устойчивого развития Украины. Эту идею поддержал Комитет ВР по вопросам экономического развития

Государственная политика Украины должна формироваться в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Сергей Тарута во время заседания Комитета ВР по вопросам экономического развития.

На заседании по инициативе Таруты рассматривали вопрос о проведении в Верховной Раде парламентских слушаний об основах государственной политики устойчивого развития Украины.

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"В соответствии с Целями устойчивого развития ООН утверждены национальные стратегии таких стран, как Катар, Канада, Швеция, Индия, Австралия, Молдова. Я специально привожу примеры стран разного уровня развития с разных континентов, чтобы подчеркнуть важность этого вопроса. Ежегодно страны, объединенные идеей достижения Целей устойчивого развития, анализируют результаты своих политик и корректируют их. Украина, которая поддержала Цели устойчивого развития, также ежегодно приобщается к составлению отчета по достижению Целей устойчивого развития, но ни разу не разрабатывала государственную политику в соответствии с этими Целей. Поэтому нужно ее сформировать", - отметил Тарута.

По итогам обсуждения, Комитет ВР по вопросам экономического развития поддержал проект постановления Верховной Рады о проведении 3 июня 2020 года парламентских слушаний на тему: "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины".

В январе по инициативе народного депутата Сергея Таруты, в Комитете ВР по вопросам экономического развития начала работу экспертная группа "Украина-2030". Основная задача которой - разработать проект Закона "Основы устойчивого развития Украины". Этот закон должен стать финальным комплексным документом Концепции устойчивого развития Украины до 2030 года.

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