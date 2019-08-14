Государственное финансирование получат 11 политических партий

Подсчитали, сколько получат политические партии. Фото: РБК

Государственное финансирование по итогам досрочных выборов в Верховную Раду получат 11 политических партий.

Право на получение средств из госбюджета имеют Слуга народа, Оппозиционная платформа — За жизнь, ВО Батькивщина, Европейская солидарность, Голос, Радикальная партия Олега Ляшко, Сила и честь, Оппозиционный блок, Украинская стратегия Гройсмана, Партия Шария и ВО Свобода, сообщили в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Все перечисленные политические партии выполнили условия для получения средств из госбюджета, в частности, обязательства об открытии отдельного гривневого счета в учреждении банка Украины.

Политические партии получают право на госфинансирование на следующий день после первого заседания Рады 9 созыва.

Фактически политические силы получат средства с 1 января 2020 года.

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Согласно закону О политических партиях госфинансирование получают все политические силы, которые набрали более 2% голосов избирателей на общегосударственном избирательном округе. Размер финансирования зависит от явки избирателей и от количества голосов. Один голос избирателя оценивается в 2% от прожиточного минимума.