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понедельник, 13 мая 2019 05:13

Госсекретарь США полетел в Москву обсудить "агрессивные действия"

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Госсекретарь США полетел в Москву обсудить &quot;агрессивные действия&quot;
Майк Помпео отправился в Москву. Фото: Радио Свобода

Госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Москву обсудить "агрессивные действия" России.

Майк Помпео встретится с американскими дипломатами и представителями американских бизнес кругов. В программе визита также возложение венка к могиле Неизвестного солдата в честь тех, кто воевал против нацистского режима, сообщает пресс-служба Белого Дома.

С президентом России Владимиром Путиным и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Помпео встретится во вторник в Сочи. Стороны обсудят широкий круг вопросов. Это первый визит Помпео в Россию в качестве главного дипломата США.

Государственный департамент говорит, что Помпео, как ожидается, поднимет вопрос американцев, содержащихся в России, включая бывшего американского моряка Пола Уилана и Майкла Калве, основателя компании Baring Vostok.

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Визит Помпео в России проходит за несколько недель до встречи Большой двадцатки в Осаке, Япония, в которой будут присутствовать как президент США Дональд Трамп, так и президент России Путин.

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