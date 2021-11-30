Госпереворот в Украине: СБУ открыла 45 производств

С начала года СБУ открыла 45 производств по подготовке к госперевороту. Фото: ssu.gov.ua

С начала 2021 года только по материалам департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины открыли 45 производств по статье о подготовке к захвату государственной власти.

Об этом 29 ноября заявил руководитель департамента Илья Витюк в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что возбуждение уголовного производства по подготовке госпереворота не является уникальным событием для СБУ.

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"Статья 109 – готовка к действиям, направленным на свержение конституционного строя или захват государственной власти, по которой было открыто производство, это лишь один пример того, как РФ пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Уже есть 34 подозрения (по делам о госперевороте. – Gazeta.ua) и также около 30 приговоров суда. То есть это не что-то уникальное", - сказал Витюк в программе "Свобода слова".

Добавил, что СБУ постоянно работает над обнаружением российских агентов в украинских властях.

"СБУ системно работает по выявлению агентуры иностранных спецслужб. В частности, за девять месяцев текущего года задокументированных агентов российского влияния было более 50. Но с точки зрения оперативной и контрразведывательной нецелесообразно указывать на какие-то органы, где могут находиться шпионы", - отметил Витюк.

26 ноября на пресс-марафоне президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов. СБУ расследует производство по факту организации отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.