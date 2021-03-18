Госизмену и коллаборационизм разграничат

Закон о коллаборационистах изменят. Фото: rada.gov.ua

В закон о коллаборационизме внесут правки. Планируется уточнить понятие "поддержки" оккупационных администраций и разграничить "госизмену" и "коллаборационизм".

Об этом заявил нардеп и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина.

В парламенте зарегистрированы 2 два законопроекта, окончательный вариант еще неизвестен. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не готов прогнозировать сроки голосования за проект закона о коллаборационизме.

"Возможно, некоторые формулировки слишком широкие и могут необоснованно задеть тех людей, которых мы с точки зрения философии этого проекта в коем случае не хотели бы преследовать", - отметил представитель президента в Конституционном суде.

Вениславский считает, что все, кто сотрудничает с оккупантами, должны понимать, что за эти действия наступит ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о коллаборационистах вреден для крымчан - правозащитница

"Мы должны дать посыл простым людям, чтобы они не боялись. Врачи, учителя переживать не должны", - сказал нардеп и добавил, что речь не идет о пропаганде в духе "украинцы - враги, россияне - герои". Это уже будет классифицироваться как коллаборационизм, но некоторые юридические нюансы нужно уточнить, подчеркнул Вениславский.

Законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность внесли в Раду в конце февраля. Его подали нардепы от фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа", а также некоторые члены депутатских групп "Партия" За будущее" и "Доверие".