"Гордон - мыльный пузырь" - "Деминициативы" отрицают причастность к скандальному опросу

Политолог назвал вредными подобные постановки вопросов. Фото: Тарас Подолян, Gazeta.ua

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива не причастен к формулированию вопроса о возможных кандидатах-неполитиках в президенты, где рейтинг возглавляет Дмитрий Гордон.

Об этом сказал научный директор фонда, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань в эфире телеканала "Еспресо", сообщает Gazeta.ua

"Мы действительно вставляли ряд вопросов в опрос Центра Разумкова, завтра будем их презентовать. Там есть электоральные настроения и много всего интересного.

Этот вопрос мы не вставляли, он – не наш. Я только что отправил просьбу срочно снять на нас ссылку. Извините, мы бы до такой формулировки не додумались", - сказал политолог.

Алексей Гарань отметил, что не знает, как такая формулировка появилась.

"Считаю вредной саму постановку такого вопроса. Идет раскрутка мыльных пузырей. Кто такой Гордон, кто такой Комаровский и все такое. Извините, у нас уже раскрутили в 2019 году некоторых политиков", – отметил профессор.

По словам ученого, подобные вопросы будут "вбрасывать" для обсуждений.

"Это просто какая-то небрежность того, кто строил эти таблицы. Центр Разумкова наши партнеры, не могу их подозревать в манипуляциях. Но произошло то, что произошло", - добавил Алексей Гарань.

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