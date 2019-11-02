Горбатюк: Выиграю суд и вернусь в ГПУ

 
Ексклюзивы
1/5
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1179
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 729
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 144
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3915
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 351
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1116
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2916
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1872
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 882
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
Кива качался на кресле и показывал язык
Кива качался на кресле и показывал язык
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 351
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2916
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1872
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 612
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
02 ноября 2019
1 Просмотров: 108
Урятували
– У нас вчора була придибенція, – каже донька телефоном. Вона вчиться в Києві, в художній школі. Живе в гуртожитку при навчальному ...
суббота, 02 ноября 2019 17:46

Горбатюк: Выиграю суд и вернусь в ГПУ

  Комментировать
Горбатюк: Выиграю суд и вернусь в ГПУ
Горбатюк возглавлял расследования преступлений во время Революции Достоинства с лета 2014 года. Фото: censor.net.ua

Бывший глава Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбартюк планирует вернуться в органы прокуратуры.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Конечно, планирую. Очень хочется, чтобы прокуратура действительно была органом, который защищает людей и интересы государства, а не используется различными политическими силами для преследований или в коррупционных целях. Я знаю, как это сделать. К сожалению, нынешняя реформа к этому не ведет. Поэтому я и выступаю против этого. Доношу до общества, что это обман. Это не очищение прокуратуры, а вытеснение принципиальных и неугодных, выстраивание управляемой структуры, которую можно использовать в незаконных целях", - сказал Горбатюк.

Он подал в суд относительно незаконного увольнения со стороны генпрокурора, а также о незаконности аттестации прокуроров.

"Надеюсь, я выиграю суд и вернусь", - добавил Горбатюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы расследовали дело, в котором проверяли Андрея Богдана - Горбатюк

В конце октября Генеральная прокуратура уволила начальника Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбартюка. Накануне его управление ликвидировали. Оно расследовало дела Майдана.

Эти дела передали Департаменту процессуального руководства по уголовным производствах относительно преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014-х. Его возглавил Виктор Мысяк. Адвокаты потерпевших майдановцев раскритиковали это назначение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Горбатюк: Выиграю суд и вернусь в ГПУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Премьер-министра убили личные охранники

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 60697
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+) Просмотров: 17874
Военные и волонтеры восстали против Сивохо
Военные и волонтеры восстали против Сивохо 2 Просмотров: 14842
Зеленскому устроили &quot;коридор позора&quot; в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
 4 Просмотров: 12987
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
10
 6 Просмотров: 10701
Политика
Суд отпустил нардепа Дубневича под залог в 100 млн
Суд отпустил нардепа Дубневича под залог в 100 млн Просмотров: 126
Скандальный экс-чиновник может попасть в ГПУ - СМИ
Скандальный экс-чиновник может попасть в ГПУ - СМИ Просмотров: 243
"Не надо спрашивать у людей" – Вакарчук дал совет Зеленскому
"Не надо спрашивать у людей" – Вакарчук дал совет Зеленскому Просмотров: 1854
В "Слуге народа" пообещали безопасность журналистам
В "Слуге народа" пообещали безопасность журналистам Просмотров: 135
Разговор Трампа с Зеленским: суд обязал Госдеп обнародовать детали
Разговор Трампа с Зеленским: суд обязал Госдеп обнародовать детали Просмотров: 108
Больше всего комментируют
10
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
6
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
4
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
4
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
2
Оккупанты задержали украинца на границе с Крымом
Голосов: 13448
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua