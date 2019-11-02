Горбатюк: Выиграю суд и вернусь в ГПУ

Горбатюк возглавлял расследования преступлений во время Революции Достоинства с лета 2014 года. Фото: censor.net.ua

Бывший глава Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбартюк планирует вернуться в органы прокуратуры.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Конечно, планирую. Очень хочется, чтобы прокуратура действительно была органом, который защищает людей и интересы государства, а не используется различными политическими силами для преследований или в коррупционных целях. Я знаю, как это сделать. К сожалению, нынешняя реформа к этому не ведет. Поэтому я и выступаю против этого. Доношу до общества, что это обман. Это не очищение прокуратуры, а вытеснение принципиальных и неугодных, выстраивание управляемой структуры, которую можно использовать в незаконных целях", - сказал Горбатюк.

Он подал в суд относительно незаконного увольнения со стороны генпрокурора, а также о незаконности аттестации прокуроров.

"Надеюсь, я выиграю суд и вернусь", - добавил Горбатюк.

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В конце октября Генеральная прокуратура уволила начальника Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбартюка. Накануне его управление ликвидировали. Оно расследовало дела Майдана. Эти дела передали Департаменту процессуального руководства по уголовным производствах относительно преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014-х. Его возглавил Виктор Мысяк. Адвокаты потерпевших майдановцев раскритиковали это назначение.