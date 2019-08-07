Гонтарева не приедет на допрос по делу Курченко

Гонтарева не приедет на допрос. Фото с открытых источников.

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева не приедет в Украину на назначенный на 12 августа допрос по уголовному делу относительно бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

"Я никакого отношения к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон... Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть ", - сказала Гонатарева в комментарии Р9.

Она добавила, что повестку на допрос еще не получила.

Гонтареву вызывают на допрос по делу Курченко уже третий раз в этом году. Кроме нее, ГПУ повторно вызвала на допрос еще и соучредителя инвесткомпании ICU Константина Стеценко, владельца частной газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского и экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

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Перед выборами прокурор Константин Кулик, который ведет "дело Курченко", уже рассылал фигурантам повестку, но сделал это "неправильно", а подозрения оформил с нарушениями. Тогда Гонтарева обвинила ГПУ в попытке дискредитировать реформы финансового сектора и намекнула, что не собирается для допроса возвращаться в Украину из Лондона, где он живет и преподает.

До этого на допрос Генпрокуратура вызвала также экс-мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Степана, народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина и экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина.

Игорь Коломойский заявил, что предоставит экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой самолет, если ей надо будет прилететь из Британии в Украину на допрос. Ранее он говорил, что в случае необходимости "привезет Гонтареву в Украину частным порядком". Он заявил, что его слова неправильно интерпретировали, поэтому предоставил объяснения.