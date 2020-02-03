Гончарук вечером собирается с главами фракций

С премьером будут говорить в частности о земельной реформе.

В понедельник вечером главы фракций встретятся с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Предлагаю сегодня в 21:00 собраться и с аналогичным предложением обращаюсь в Кабинет министров", - сказал Разумков на заседании согласительного совета.

Перед этим встречи с премьером требовала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Чтобы глава правительства отчитался за зарплаты министров и их заместителей, обсудить земельную реформу, передачу государственных компаний в концессию и новый трудовой кодекс.

"Я прошу узнать, будет ли возможность у премьер-министра, нет ли у него совещаний сегодня. Давайте сразу договоримся, что это будет рабочее совещание в моем кабинете без пиар-историй. Надо поговорить? Я готов, считаю, что это правильная позиция", - сказал Разумков.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что премьер-министр Алексей Гончарук нужен стране. Но для того, чтобы продемонстрировать результаты его работы, необходимо еще немного времени.