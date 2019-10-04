Гончарук в Раде представит программу правительства

Программа правительства состоит из 121 страницы. ФОТО: УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 октября представит в Верховной Раде программу деятельности правительства на 5 лет.

Об этом он сообщил на встрече с предпринимателями.

"За этот месяц мы наработали программу деятельности правительства. Мы сегодня будем ее представлять в парламенте и очень надеемся, что коллеги по парламенту нас поддерживают".

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По 5-летней программе правительства, экономика Украины (ВВП) должен вырасти на 40%, в стране должны создать 1 млн новых рабочих мест, привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций.