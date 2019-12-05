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четверг, 05 декабря 2019 16:52

Гончарук только увольнениями заставит чиновников работать - эксперт

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Гончарук только увольнениями заставит чиновников работать - эксперт
Политолог Тарас Семенюк поддержал введение системы КРІ для чиновников. Фото: УКУ

Премьер-министр Алексей Гончарук правильно делает, что угрожает чиновникам увольнениями, поскольку только так он заставит их эффективно работать.

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политолог Тарас Семенюк.

"С украинскими чиновниками по другому нельзя, не понимают. Но главное теперь, чтобы увольнения были реальными, если заслужил, а заслужил у нас почти каждый чиновник. Иначе если не наказывать, то система развалится на взлете. Электорально - правильный шаг. Как раз то, чего ждут люди", - заявил эксперт.

Он также поддержал введение системы КРІ, которую, по его мнению, необходимо было внедрить еще 15 лет назад.

"Системы оценки эффективности сотрудников существуют во всех крупных компаниях со сложной административной структурой, из-за которой сложно оценить работу каждого отдельного сотрудника "на глаз". КРІ позволяет определить "отрабатывает" ли работник свой хлеб или просто протирает штаны на рабочем месте. Найти "компанию" больше и устроенную сложнее, чем государственный аппарат - нереально. Государство у нас, по сути, один из крупнейших работодателей, а потому вполне логично, что необходим четкий и жесткий контроль за качеством работы его сотрудников", - отметил политолог.

По мнению Семенюка, граждане Украины должны знать, кто из чиновников справляется со своими обязанностями, а кто "филонит", поскольку именно украинцы платят им зарплату.

"Вопрос только в том, как после внедрения КРІ, премьер будет решать "кадровый вопрос"? Зная "работоспособность" наших чиновников, очевидно, что это проблема станет одной из самых острых. Ведь увольнять чинуш придется "пачками". Гончарук правильно делает. Страх - единственное, что заставит украинских чиновников работать. Главное, чтобы это решение не осталось только на словах. Посмотрим в ближайшем будущем", - подытожил политолог.

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