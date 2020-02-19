Гончарук собрался в Верховную Раду

Гончарук убежден, что не о чем волноваться. Фото: t.me/PMHoncharuk

Кабинет министров планирует в пятницу, 21 февраля, отчитаться перед Верховной Радой об итогах деятельности.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

"На этой неделе мы представим промежуточный отчет в парламенте. Это произойдет в пятницу. Намерен пойти к коллегам и подытожить чуть более 5 месяцев нашей совместной работы", - сказал Гончарук.

Он отметил, что отчет в электронном виде уже внесен в парламент для ознакомления.

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"После этого отчета нам будет о чем поговорить. В частности о том, что у нас есть очень четкий план, стратегия и команда для того, чтобы воплотить все задачи, поставленные президентом и народом. Не о чем волноваться. Конечно, есть сложные моменты и проблематика, которая требует комментирования. Но и есть безусловные достижения", - сказал глава правительства.

Правительство во главе премьер-министром Алексеем Гончаруком работает 6-й месяц. В феврале в СМИ прокатилась информация, что президент Владимир Зеленский проводил собеседования с возможными новыми членами правительства.