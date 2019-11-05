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вторник, 05 ноября 2019 10:56

Гончарук рассказал, когда учителя в Украине будут получать $4 тыс.

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Гончарук рассказал, когда учителя в Украине будут получать $4 тыс.
Повышение зарплат будет, но далеко не такое, которыхе нам хотелось бы, - Гончарук. Фото: скрин из видео

Резкого увеличения заработных плат педагогам не будет, поскольку для этого нужно больше экономического роста.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы. Для того, чтобы обеспечить достаточные повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов", - сказал премьер.

В начале марта этого года команда, тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, собрал "экспертов по образованию" со всей страны. Они обсуждали интересные предложения по реформированию образования.

Одной из них было, повышение зарплаты учителей до $4 тыс. в месяц, на что, по мнению "экспертов", нужно всего $200 млн в год и $10 млрд на 10 лет. Сам Зеленский в это время одобрительно кивал головой, соглашаясь с этим мнением.

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