Гончарук призвал жаловаться на коррупционеров: Будем выжигать напалмом

Гончарук призвал вкладывать деньги в Украину. Фото: Макс Левин

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал бизнес сообщать о случаях вымогательства взяток.

Об этом он сказал на инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то от кого-то, от больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи напалмом", - сказал Гончарук.

Он призвал вкладывать деньги в Украину и заверил, что правительство будет предоставлять каждому крупному инвестору индивидуальную поддержку и сопровождение.

"У нас в правительстве уже создан специальный офис, который будет заниматься вашими проблемами. Бизнес в Украине должен тратить свою энергию и свои ресурсы для того, чтобы зарабатывать деньги, а не на то, чтобы получать государственные бумажки. Это точно то, что мы можем сделать в ближайшее время, и мы это сделаем", - сказал Гончарук.

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Заместитель генсека ООН Виталий Ваншельбойм пояснил, что сейчас Украина интересует иностранных инвесторов только теоретически. Причинами этого являются низкий кредитный рейтинг и нестабильность позиций власти.