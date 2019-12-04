Гончарук пригрозил увольнением "неэффективным" чиновникам

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук: "Со следующего года правительство вводит оценку показателей работы губернаторов". Фото: Главком

С 2020 года правительство вводит системную оценку показателей работы губернаторов. Тот чиновник, который систематически не показывать результаты - будет уволен с должности.

Об этом во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В Программе действий правительства мы четко прописали, что построим интегрированную систему оценки эффективности работы чиновников. Поэтому с 2020 года мы вводим системную оценку показателей работы губернаторов. Она будет показывать - кто работает на результат, а кто саботирует работу и нуждается в замене", - отметил глава правительства.

По его словам, для оценки эффективности работы чиновников, в Кабмине разработали систему оценки ключевых показателей эффективности (KPI). Он также добавил, что соответствующий проект постановления Кабинета Министров "Об утверждении Порядка и Методики экспериментального проведения мониторинга и оценки эффективности губернаторов, Киевской и Севастопольской МДА" уже подготовлен.

"Мониторинг и оценка деятельности будет изучать эффективность управленческой деятельности - председателей ОГА, выявлять проблемные вопросы развития региона и причины их возникновения, а также повышать эффективность управленческих решений органов исполнительной власти", - пояснил премьер.

Он также добавил, что оценку будет проводить Секретариат Кабинета Министров на основании имеющихся данных государственной статистики, информации центральных органов исполнительной власти, МДА и других источников открытых данных.

"Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться - ему придется расстаться со службой. Госдолжность больше не будет местом, где работник просто ждет пенсию и пользуется льготами", - подытожил Алексей Гончарук.