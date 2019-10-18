Гончарук поссорился со "слугами народа" - СМИ

К концу фракция договорилась о еще одной встрече с премьером. ФОТО: сайт правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на закрытом заседании фракции "Слуга народа" ссорился с депутатами.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

На заседании говорили о двух вопросах - распределении субвенций на округа и анбандлинге национальной компании "Нафтогаз" (разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа).

"Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцеконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" остался без денег, вот они и возмущались, ругались", - сказал неназванный депутат со "Слуги народа".

"Была ссора из-за ГТС (газотранспортной системы - Gazeta.ua). Мы возмущались, почему премьер вламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты - депутаты начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: но это не в частную собственность, это наши международные обязательства", - сказал другой нардеп.

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К концу фракция договорилась об еще одной встрече с премьером.

18 октября после часа вопросов к правительству Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале парламента.