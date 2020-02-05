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среда, 05 февраля 2020 04:26

Гончарук пообещал летом существенно улучшить Интернет на малозаселённых территориях

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Гончарук пообещал летом существенно улучшить Интернет на малозаселённых территориях
Гончарук взялся улучшать Интернет. Фото: РБК

Летом этого года в Украине должно существенно расшириться покрытие интернетом небольших населенных пунктов.

"Для этого мы вместе с мобильными операторами и регулятором договорились о возможности использования нового диапазона частот. Это даст нам возможность уже летом существенно улучшить качество связи на малозаселенных территориях", – во время совещания у президента пообещал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба ОП.

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Сообщалось, что важным маркером работы нынешнего Кабмина стало принятие представителями руководства ЕС быстрого темпа реформ правительства.

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