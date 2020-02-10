Гончарук подтвердил: Шовковскому предлагают министерское кресло

Шовковский может стать министром. Фото: Футбол

Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что предлагал кандидатуру бывшего голкипера "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского на должность министра спорта.

Премьер подтвердил, что он предложил кандидатуру Шовковского, но заметил, что серьезно она еще не рассматривалась, заявил он в программе "Факты недели" на ICTV.

"Вообще очень интересно, как распространяются слухи. Идея подумать об Александре, как о члене правительства, возникла у меня. Но серьезно и откровенно мы ее не обсуждали. Теоретически спорт может быть выведен в отдельное ведомство. Но надо понимать, что создание министерства - это куча бюрократических формальностей, потому что у нас на финишной прямой находится подготовка к Олимпиаде. И мы смотрим на то, чтобы любое решение не помешало этой подготовке", - сказал Гончарук.

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Шовковский сейчас работает ассистентом главного тренера Андрея Шевченко в сборной Украины по футболу.