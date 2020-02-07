Гончарук назвал депутатов "крутыми"

В пятницу Гончарук пришел к депутатам.

Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что правительство и Верховная Рада работают единой командой.

Об этом он заявил с трибуны парламента в пятницу.

"Я хотел бы вам сказать, что вы - крутые. Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Все те очень важные, крутые вещи, которые сейчас мы с вами делаем, удается делать только потому, что мы едины", - сказал премьер.

Гончарук заявил о "снижении платежки этой зимой".

После этого из сессионного зала начались крики и шум.

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"Каждый человек платит значительно меньше, чем в прошлом году. И это не только потому, что зима теплая. Это манипуляция. Вы приняли закон об анбалдинге Нафтогаза. Это привело к тому, что цена на газ ниже, чем могла быть", - продолжил Гончарук.

"Вы приняли закон, который позволил нам создать программу доступного кредитования для предпринимателей. Сил вам, мудрости", - также обратился к депутатам премьер.

Сегодня Верховная Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. На повестке дня только один вопрос.