Гончарук - нардепам: Турборежим - это ненормально

Гончарук призвал строить работу системно. Фото: LB.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал Верховную Раду снизить темп работы.

Об этом он сказал с трибуны парламента во время представления программы правительства.

Он поблагодарил парламент за совместную работу.

"С каждым днем ​​я вижу, что эта работа становится все более эффективной. Мы разрабатываем личные контакты. Но есть одно обстоятельство, которое должно идти постепенно в прошлое. Это так называемый режим форсирования. Вы его называете турборежим. Это ненормально", - сказал Гончарук.

Сессионный зал воспринял эти слова аплодисментами и возгласами.

"Мы должны были принимать законы очень быстро и на уровне правительства, и на уровне парламента. И мы благодарим вас за это. Но на будущее нужно построить работу системно, чтобы показать пример, как украинское правительство и парламент могут быть предсказуемы для общества и бизнеса", - объяснил глава правительства.

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Верховная Рада 9-го созыва работает с 29 августа. В ней представлены 5 партий. Большинство в парламенте имеет "Слуга народа" - 251 народный депутат.