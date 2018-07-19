"Голубь мира" в клетке: появились бигборды с Савченко

Нардепа Надежду Савченко, которого подозревают в подготовке теракта и сговоре с главарями боевиков, рекламируют на бигбордах.

Соответствующее фото выложил в Facebook журналист Максим Щербина.

Автор: facebook.com/max.s4erbina Савченко и голубая птица

На борде Савченко изображена на фоне городского пейзажа, а рядом с ней надпись "No pasaran" - политический лозунг, означающий "Они не пройдут". Со стороны нарисована голубая птица.

"Надя, ты no pasaran или ба-бах? Потому что если ты железно IT-printer или точно five o'clock – ну, тогда и я blablacar", - пошутил Щербина.

Фото получило реакцию соцсетей.

"Только мне этот логотип напоминает клетку?"

"Птічка випорхує он уже"

"Голуби летят над нашей зоной, шо неясно"

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Служба безопасности задержала Надежду Савченко 22 марта после того, как Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала разрешение на арест. По версии следствия, Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и руководителем "ДНР" Александром Захарченко запланировали перевезти через линию разграничения оружие, обстрелять правительственный квартал Киева из минометов, убить президента, а также расстрелять депутатов парламента изнутри. Савченко держат в СИЗО.