"Голосовал за мир" - Бойко сходил на участок

Сопредседатель партии "Опозиційна платформа - За життя" Юрий Бойко уже успел проголосовать на внеочередных парламентских выборах.
Голосовал Бойко на избирательном участке в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области, передает "Інтерфакс-Україна".
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"Проголосовал за мир и за все, что приказали сделать люди во время поездок по стране", - отметил Бойко.
Он надеется, что выбор украинцев будет воплощением того, что они хотят видеть от политиков.
Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.
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