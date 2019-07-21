"Голосовал за мир" - Бойко сходил на участок

Голосовал Бойко на избирательном участке в с. Иванковичи Васильковского р-н Киевской обл. Фото: Чесно

Сопредседатель партии "Опозиційна платформа - За життя" Юрий Бойко уже успел проголосовать на внеочередных парламентских выборах.

Голосовал Бойко на избирательном участке в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области, передает "Інтерфакс-Україна".

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"Проголосовал за мир и за все, что приказали сделать люди во время поездок по стране", - отметил Бойко.

Он надеется, что выбор украинцев будет воплощением того, что они хотят видеть от политиков.

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.