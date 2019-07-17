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среда, 17 июля 2019 11:56

Голос за деньги и сахар: на Луганщине в 107 округе разоблачена сеть подкупа избирателей в пользу Сухова

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Голос за деньги и сахар: на Луганщине в 107 округе разоблачена сеть подкупа избирателей в пользу Сухова
В Лисичанске Луганской области разоблачили сеть подкупа избирателей, которая действовала в пользу кандидата в депутаты Александра Сухова. Фото: kirovograd.net

В Лисичанске Луганской области в 107 округе разоблачена сеть подкупа избирателей, которая действует в интересах кандидата в депутаты Александра Сухова.

Об этом рассказали журналисты телеканала "Наш".

Участники схемы от имени Сухова заранее формировали списки граждан, готовых продать за деньги и сахар свой голос. В интернете опубликовано интервью двух участников этой избирательной пирамиды, которые подробно описывают, как это все работает.

Свидетели утверждают, что последний раз раздача сахара и денег проводилась в конце июня - начале июля.

"Старшие "волонтеры" отвечают у них за определенное количество "волонтеров", которые ходят по домам, людей приглашают, записывают и их собирают где-то в определенном месте, и всем раздают и сахар, и деньги", - говорит участник схемы подкупа. Также он сообщил, что в схеме задействованы 150 "волонтеров", есть два руководителя, которые постоянно находятся в офисе. Главную из них, по данным свидетелей, зовут Татьяна Николаевна.

Раздачу сахара и денег "волонтеры" кандидата Александра Сухова маскируют под помощь нуждающимся. В организационной структуре есть "волонтеры" и "старшие волонтеры", которые ходят по домам и формируют списки с подписями и номерами телефонов, датой рождения. "Волонтеры" отвечают за конкретные улицы и получают за работу деньги.

"Мы раздавали сахар, ходили работали, можно сказать, за спасибо и за бесплатно. Еще Сухов на офисе, когда приходили, якобы сборы делали, говорил, что вы должны привезти человека, отдать ему 100 гривен за то, что он проголосует. Потом еще он должен привести еще пять ", - сообщил участник преступной схемы.

По данным свидетелей, сахар раньше выдавали в офисе, но в связи с ажиотажем во время президентских выборов, теперь места выдачи сообщаются "волонтерам" накануне.

Жители городов 107 округа из-за бедности вынуждены принимать такую "помощь".

Один из участников пирамиды готов предоставить документы в подтверждение своих слов.

Журналисты провели собственное расследование, в ходе которого им удалось найти свидетелей подкупа. Жители Лисичанска сами рассказывают о местах, где раздавали сахар.

Также в видео говорится, что даже сами волонтеры и сотрудники штаба Александра Сухова не слишком уважительно к нему относятся, а сам Сухов и Татьяна Николаевна неоднократно присваивали деньги и сахар, которые должны были идти на подкуп избирателей.

Українські новини
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17
июля

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