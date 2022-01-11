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вторник, 11 января 2022 10:28

"Голос покупают за 500 грн. Это стрелять себе в ногу" - "Опора" предупредила об идее с э-голосованием

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&quot;Голос покупают за 500 грн. Это стрелять себе в ногу&quot; - &quot;Опора&quot; предупредила об идее с э-голосованием
В стране до сих пор есть такие явления, как админресурс и подкуп на выборах, говорит Айвазовская. Фото: oporaua.org

В нынешних политических реалиях введение электронного голосования рискованно.

Об этом сказала председатель гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская Цензор. НЕТ.

"Перед 2020 годом министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал в инстаграм фото слайда якобы подготовки пилотного проекта электронного голосования на местных выборах. Тогда об этом не знали даже в ЦИК, только догадывались экспертно. Такая информация только возмутила всех", - рассказала.

По словам Айвазовской, электронное голосование можно делать тогда, когда к государству и распорядителю цифровых данных "есть полное доверие общества".

"Когда владеющие реестрами и данными абсолютно подотчетны перед обществом и им доверяют на 100%. И что органы вражеской пропаганды не накрутят людей так, что они выйдут на улицы с криками, что у нас украли выборы", - объяснила она.

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И отметила, что дистанционное голосование проблемно не только с технической точки зрения.

"Когда у нас есть подкуп избирателей. Когда есть административный ресурс. Когда 11% избирателей говорят, что имели практику или знают о покупке голосов. А 11% при явке в 50%, если они будут мобилизованы, это 22% - критическое количество для преимущества.

И допускать в таких условиях дистанционное голосование, где люди могут просто прийти в какое-нибудь помещение и при свидетелях за 500 гривен проголосовать, как им скажут, - это стрелять себе в ногу. Ввиду возможности любого внутреннего или внешнего актера создать кризис доверия к результату еще до завершения выборов. Я уже молчу о Российской Федерации, которая обязательно воспользуется этим", - сказала Айвазовская.

В декабре прошлого года первый вице-спикер, представитель "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что до 2024 года могут организовать голосование путем вброса бюллетеня в машину вместо избирательного ящика.

Ранее министр Федоров говорил, что следующие выборы президента могут пройти онлайн.

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11
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