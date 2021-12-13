Гогилашвили признал свою вину и заявил, что сам написал заявление

Гогилашвили пробыл в должности с сентября 2019 года. Фото: facebook.com/Александр Гогилашвили

Уволенный заместителя министра внутренних дел Александр Гогилашвили признал, что неправильно вел себя в отношении правоохранителя на блокпосту в Донецкой области.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам департамента по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в министерстве.

Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали более чем за 2 года", - написал Гогилашвили.

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10 декабря в сети появилось видео, снятое на блок-посту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали. 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности. Супруга Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Сам Гогилашвили якобы имеет гражданство РФ.