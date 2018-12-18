Главный мытарь – непопулярная должность - Насиров

Восстановлен в должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров говорит, что сбор налогов нравится немногим. Фото: Хвиля

Восстановленный в должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров считает, что его ведомство сделало все, чтобы экономика Украины в последние годы была стабильной. Об этом заявил в интервью изданию Dubinsky.pro.

"В 2015-2016-х была тяжелейшая ситуация в стране. Но у нас пенсии выплачивались вовремя, бюджетникам выплачивали вовремя, и у нас не произошло реальной дальнейшей девальвации гривны. В местных бюджетах появилось в разы больше денег, появился порядок с акцизными товарами. И, в принципе, государственные финансы были в порядке", – рассказывает он.

Но при этом, по словам Насирова, сбор налогов нравится мало кому.

"Должность главного мытаря – непопулярная должность. И если мы живем в государстве, а государство живет за счет сбора налогов, то кому-то надо эту непопулярную работу делать", – добавил он.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС.