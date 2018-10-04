Главных силовиков ждут в Раде

За полтора года убили четырех активистов. Фото: 24tv.ua

Три парламентских комитета вызвали руководителей правоохранительных органов для объяснения ситуации с нападениями на активистов.

Об этом на брифинге в Верховної Раде сообщила нардеп Ирина Суслова.

"Вчера на заседании комитета по защите прав человека мы рассмотрели обращения представителей общественных организаций и единогласно приняли решение относительно необходимости проведения слушаний в комитете по защите прав человека совместно с комитетом по правоохранительной деятельности, комитетом свободы слова. На них планируем заслушать всех руководителей правоохранительных органов относительно совершенных нападений и о результатах действий правоохранительных органов", - сказала Суслова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт

За полтора года 55 раз нападали на общественных активистов. 4 из них убили. 27 сентября несколько сотен человек требовали под Администрацией президента раскрыть преступления.