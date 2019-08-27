Главная антикорупционерка "Слуги народа" объяснила сотни тысяч в своей декларации

Експертка "Слуги народа" по антикоррупционной политике, номер 5 в списке партии Галина Янченко объяснила сотни тысяч в своих декларациях за 2016-2018 годы фрилансом по предоставлению аналитических услуг, включая проведение социологических исследований.
"Основные деньги я зарабатываю аналитикой, исследованиями. Это и коммерческие заказчики, организации. Первое исследование в своей жизни я делала 12 лет назад - это было маркетинговое исследование для сети "Пузата хата". В последнем исследовании конечным бенефициаром было Госагентство по вопросам электронного управления" - сказала она в интервью "Цензор.нет".
На вопрос, почему она не указывает заказчиков в электронной декларации, Янченко ответила, что является физическим лицом-предпринимателем. То есть источником ее дохода является сама ее предпринимательская деятельность.
"Там не предполагается указания каждого контракта".
Отметим, в 2016 Янченко задекларировала 613 857 гривен дохода от предпринимательской деятельности, в 2017 - 697 821 грн, в 2018 - 875 027 грн, в 2019 - 252 368 грн (неполный год).
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Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков считает недостаточной зарплату народного депутата. Он отметил, что на 50 тыс. грн в месяц можно прожить, но этого мало.
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