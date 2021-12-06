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понедельник, 06 декабря 2021 15:15

Глава ВСК по "вагнеровцам" Безуглая подала в суд на блогера Олешко

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Поводом стало сообщение о якобы выплатах $25-50 тыс. участникам комиссии, указывает блогер.

Народный депутат от "Слуги народа" и глава ВСК по "вагнеровцам" Марьяна Безугла подала в суд на блогера Мирослава Олешко. Об этом он сообщил в Facebook.

"Власть начала серию преследований и репрессий против блоггеров и журналистов: Бутусов, Соколова, Поярков, Зверобой и другие… И вот я узнаю, что на меня в суд подала Марьяна Безуглая, глава ручного фарса ВСК по делу "вагнеровцев", прислуживающая для спасения Ермака и Зеленского. Они и дали добро на борьбу со мной. Понимаю, что подала в суд на меня не Безуглая, а именно Зеленский и Ермак. Однако ее руками", - написал блогер.

По его словам, иск подали из-за поста, в котором Олешко сообщал о якобы выплатах депутату как главе временной следственной комиссии $50 тыс. ежемесячно. А остальным участникам ВСК - $25 тыс.

"По-видимому, Марьяна обиделась. Я явно недооценил цену ее измены. Наверное, платили соточку? Занервничала, что общество узнало цену измены. Что этого не простит в будущем. Что прошлое догонит ее, когда режим Зеленского падет. Кстати, она подает в суд только на первую часть моей публикации. Вторая часть, где говорится, что это цена измены, которую платит Зеленский, ее не смущает", - отметил Олешко.

Он также уточнил, что первое заседание по делу состоится 21 декабря.

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