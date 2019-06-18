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вторник, 18 июня 2019 13:52

Глава СВР сделал заявление, относительно Семочко

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Глава СВР сделал заявление, относительно Семочко
Владислав Бухарев

Новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что Петр Порошенко не уволил замглавы СВР Сергея Семочко.

"Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Порошенко объявил об увольнении-но не уволил", - сказал он.

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В сети разгорелся скандал, потому что назначенный глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарєв имеет медаль ФСБ России "За боевое содружество".

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