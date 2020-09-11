Глава "Слуги народа" рассказал, что будет делать партия в случае проигрыша местных выборов

Корниенко рассказал, что будет с местными выборами. Фото: РБК

Поскольку ни в одной городской власти в Украине пока нет представителей "Слуги народа", любые результаты местных выборов для партии будут победными.

"Я верю в то, что все наши будут соревноваться. Кандидаты от "Слуги народа" будут бороться. Далее избиратель определит, сколько их будет", - председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам Корниенко, диалога Верховной Рады с представителями местного самоуправления после выборов "точно станет больше". Он убежден, что "большинство решений и повестки дня" будет формироваться вокруг "слуг", которых, по мнению политика, будет немало.

"Потому что в каждом областном совете, в каждом городском совете, в областных центрах, в советах объединенных общин, районных советах - там везде будут фракции партии "Слуга народа", и нам будет о чем поговорить с регионами, но уже не только по линии органов исполнительной власти, но и по линии самоуправления", - пояснил Корниенко.

Он также добавил, что "слуги" обсуждают сотрудничество с коллегами из других партий.

"Так же у нас есть много интересных и местных проектов, - сказал глава партии. - По национальных проектоах, надо будет, пожалуй, системно определяться, будем ли мы идти в какое-то сотрудничество с "Европейской солидарностью", с ОПЗЖ, с партией "Голос" с партией "За будущее", с нашими коллегами по парламенту, с партией "Батькивщина".

По словам Корниенко, в партии ожидают, что кадидат от "Слуги народа" в случае победы на местных выборах сразу начнут "оппонировать центральной власти".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 59% избирателей пойдут осенью на участки

Напомним, местные выборы пройдут 25 октября.