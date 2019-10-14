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понедельник, 14 октября 2019 03:55

Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции

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Глава &quot;Слуги народа&quot; извинился перед протестующими против капитуляции
Арахамия извинился перед протестующими. Фото: НВ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился перед участниками акций против капитуляции за то, что публично обвинил некоторых из них в продажности.

"Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь", - написал Арахамия в Facebook.

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Он переосмыслил свои слова после того, как прочел открытое письмо крымскотатарского журналиста Айдера Муждабаева, который раскритиковал позицию Арахамии.

Тем не менее политик не отрекся от своих слов о том, что акция якобы носила частично проплаченный характер. Детальную информацию он намерен во вторник передать в Главное управление Службы безопасности.

Раньше Арахамия заявил, что подписание контактной группой "формулы Штайнмайера" - это технический шаг для перехода в "нормандский формат".

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