Глава Офиса президента Богдан подал в отставку

Андрей Богдан написал заявление об увольнении. Фото: LIGA.net

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили ряд украинских СМИ со ссылкой на собеседника в ОП.

На заявлении, которое якобы написал Богдан, нет даты и подписи.

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Как сообщает Радио Свобода, в Офисе президента не подтвердили и не опровергли эту информацию. Богдан также не комментировал свое увольнение.

В то же время издание "Страна" со ссылкой на источник сообщает, что Богдан переходит на новую работу. Якобы он будет возглавлять Высший совет правосудия - ключевой орган, который контролирует судебную систему.

Ранее, мэр Киева Виталий Кличко пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на некомпетентность главы его Офиса Андрея Богдана. В то же время шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина заявила, что Богдан формально даже не госчиновник. Он не может просить Кабмин освободить Виталия Кличко с должности главы КГГА. Перед этим Богдан заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также он сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киевсовет контролирует не он, а "2-3" смотрящих ", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы,"у него не будет большинства в Киевсовете" . Богдан обратился к правительству с просьбой подать документы для увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.