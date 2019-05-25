Глава Нацбанка рассказал о встрече с президентом

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1845
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3141
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2574
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3150
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5490
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16374
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 585
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2745
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5922
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1782
Фото
Все фото
3
13
5
9
14
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует &quot;новое&quot; в украинской политике
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует "новое" в украинской политике
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Видео
Все видео
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 261
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4725
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2745
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1305
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
25 мая 2019
Просмотров: 126
Стара звичка
"По-перше – корупцію викорінити. Олігархів посадити за ґрати. По-друге – дороги зробити. Сором, особливо – на Львівщині. І ...
суббота, 25 мая 2019 11:57

Глава Нацбанка рассказал о встрече с президентом

  Комментировать

Глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Смолий оценил встречу как содержательную.
Сообщением с фото поделился в своем Twitter.

Автор: Twitter главы НБУ Якова Смолия
  Глава НБУ Яков Смолий и президент Владимир Зеленский
Глава НБУ Яков Смолий и президент Владимир Зеленский

Встреча состоялась 24 мая.
"Имел первую встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ", - заявил Смолий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк обжаловал решение суда о незаконной национализации Приватбанка

28 мая в Зеленского назначена встреча с представителями МВФ. Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев 21 мая. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия будет работать в Украине две недели. 23 мая пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сказал, что Фонд готов возобновить сотрудничество с Украиной после назначения нового правительства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глава Нацбанка рассказал о встрече с президентом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков

Народ сбросил власть и создал Большую хунту

Самое читаемое
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 72573
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 25621
&quot;Ну что же вы так гадите друг друга&quot; - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
 4 Просмотров: 24102
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 21933
Зеленский высмеял Россию и Ляшко
Зеленский высмеял Россию и Ляшко Просмотров: 15444
Политика
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому 5 Просмотров: 2502
Супрун говорит, что Зеленский равнодушен к медреформы
Супрун говорит, что Зеленский равнодушен к медреформы Просмотров: 594
На президента подали в суд из-за новых назначений
На президента подали в суд из-за новых назначений Просмотров: 2961
Мосийчук покидает Ляшко, но к Зеленскому не пойдет
Мосийчук покидает Ляшко, но к Зеленскому не пойдет 2 Просмотров: 1782
В Ляшко растет рейтинг за счет критики Зеленского - эксперт
В Ляшко растет рейтинг за счет критики Зеленского - эксперт Просмотров: 2709
Больше всего комментируют
18
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
8
У Порошенко хотят конфисковать все имущество
5
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
5
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
4
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
Голосов: 2918
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua