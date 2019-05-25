Глава Нацбанка рассказал о встрече с президентом

Глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Смолий оценил встречу как содержательную.

Сообщением с фото поделился в своем Twitter.

Автор: Twitter главы НБУ Якова Смолия Глава НБУ Яков Смолий и президент Владимир Зеленский

Встреча состоялась 24 мая.

"Имел первую встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ", - заявил Смолий.

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28 мая в Зеленского назначена встреча с представителями МВФ. Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев 21 мая. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия будет работать в Украине две недели. 23 мая пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сказал, что Фонд готов возобновить сотрудничество с Украиной после назначения нового правительства.