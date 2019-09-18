Глава МИД рассказал, почему Аваков остался на посту

Зеленский ценит в Авакову проверенную компетентность, - Пристайко. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Вадим Пристайко говорит, что президент Владимир Зеленский оставил Арсена Авакова в должности министра внутренних дел благодаря его компетентности при проведении успешной реформы полиции.

"Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции", - сказал он в интервью немецкой газете "Die Welt".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Есть области, куда новая власть лезть боится, поэтому оставили Авакова

Отвечая на вопрос по поводу решения оставить на службе главы МВД, несмотря на подозрения в связях с олигархами и праворадикалами, Пристайко добавил, что для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства.

Вслед за новой Верховной Радой Украина получила новый Кабинет министров. Из старого состава правительства туда попали министр финансов Оксана Маркарова и глава МВД Арсен Аваков. Маркарову характеризуют как специалиста высокого профиля. Вместе с тем повторное назначение Авакова вызвало бурю критики среди украинцев.