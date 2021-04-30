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пятница, 30 апреля 2021 04:17

Глава Госдепа на следующей неделе приедет в Украину

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Глава Госдепа на следующей неделе приедет в Украину
Блинкен собирается с визитом в Украину. Фото: Reuters

На следующей неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен посетит Украину для переговоров с властями.

"На границе с Украиной было накоплено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась. Я не могу сказать вам, что мы знаем намерения Путина. Есть целый ряд вещей, которые он мог бы сделать или не делать. И мы увидели в течение последних нескольких дней, некоторые из них фактически начали отступать ", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Трудно прочитать мысли главы Кремля Владимира Путина, подчеркнул он.

"Мы не можем точно сказать, что на уме у Путина. Но мы знаем, что скопление российских войск у границ было самым большим из 2014 года. И сейчас мы видим, что войска начали отводить", - заявил Блинкен.

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Блинкен уже заявлял, что США смогут сотрудничать с Россией только при условии, что РФ не будут обострять двусторонние отношения.

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