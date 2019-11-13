Глава "Голоса" объяснил, как видит замораживание конфликта на Донбассе

Фиксация временной административной полосы означает прекращение боевых действий с обеих сторон, - Рахманин. ФОТО: Тарас Подолян

Замораживание конфликта на Донбассе заключается в фиксации ситуации в том состоянии, в котором она есть сейчас. Это не отступление и не наступление.

Так свою идею в интервью "Украинской правде" объяснил руководитель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Это (замораживание - Gazeta.ua) означает проведение демилитаризованной зоны, которую я назвал не рубежом, а временной административной полосой. Сегодня это линия фронта или линия разграничения, линия разведения. На самом деле это должна быть временная административная полоса. Ее фиксация означает, что с этого момента прекращаются боевые действия с обеих сторон, и мы постепенно дипломатическим путем доводим до того, что исчезает военная угроза".

Также он объяснил свое видение преимуществ замораживания конфликта для военных.

"Военные живут в окопах и блиндажах. Это неудобно, это дискомфортно. Они живут в окопах и блиндажах, потому что сегодня полоса проходит здесь. Завтра она будет проходить в 5 км вперед. Затем в 2 км вправо. Если фиксируется позиция, то можем сделать стационарные позиции. Можем делать здесь базы, военный городок, ротацию, нормальную инфраструктуру, инженерную и жилую для этих людей ".

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По словам Рахманина, это не ставит крест на военном варианте решения войны. Впрочем к нему можно вернуться, когда он "может быть реалистичным".

В начале ноября Сергей Рахманин заявил, что конфликт на Донбассе можно временно заморозить.

"Вариант, о котором говорят вслух. Он обсуждается время от времени. Его ролях: или стыда, или из страха".