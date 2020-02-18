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Глав облгосадминистраций будут оценивать по рейтингами - правительство

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Глав облгосадминистраций будут оценивать по рейтингами - правительство
Таким образом правительство хочет мотивировать глав ОГА к работе

Глав областных государственных администраций ежеквартально будут оценивать по 24 ключевым показателям эффективности. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к нему систему мотивации. Let's start the race! (Давайте начнем гонки, с англ. - Gazeta.ua)", - заявил чиновник.

По каким критериям будут оценивать глав ОГА:

1. Количество детей в возрасте от 3 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием

2. Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением

3. Расширение сети опорных заведений общего среднего образования

4. Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом

5. Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания

6. Количество заключенных деклараций с семейным врачом

7. Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи

8. Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения

9. Уровень охвата прививками

10. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены капитальный ремонт, реконструкция

11. Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет

12. Охват территории области способными территориальными громадами, которые имеют высокий и средний уровень способности

13. Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой)

14. Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности

15. Выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития"

16. Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

17. Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения, на 1 января предыдущего года

18. Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области

19. Объем доходов сводного бюджета области

20. Объем капитальных расходов сводного бюджета области

21. Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы)

22. Стоимость закупок в электронной системе закупок

23. Открытые торги, которые принадлежат к сфере их управления

24. Просроченая кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.

"Первое подведение итогов будет по результатам первого квартала", - заявил Дубилет.

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На позапрошлой неделе президент Владимир Зеленский приехал на шахту "Межиричанская" в городе Червоноград, где представил председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.

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