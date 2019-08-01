Гладковський - ошибка, я - виноват, Гонтарева - профессионалка: главное из интервью Порошенко

"Сегодня я гораздо больше люблю Украину. И страна изменилась. Она очень изменилась". ФОТО: "Украинская правда"

Пятый президент, будущий депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко дал большое интервью в двух частях "Украинской правде".

Gazeta.ua выделила 10 главных заявлений Порошенко из второй части разговора.

О президентских выборах 2019

"Я должен был это сделать ... (пойти на выборы - Gazeta.ua). Если бы я видел кандидата, который бы от нашей команды мог победить, я бы точно и охотно предложил ему участие в кампании. Не хочу сейчас называть никаких фамилий, но вы можете их назвать, кто бы вместо меня мог победить на президентских выборах. Я подчеркиваю, что ни один из тех, кого бы вы назвали, не вышел бы даже во второй тур "

О Гладковском и коррупции в оборонке

"Я был убежден в том, что его управленческие качества позволят быстро выполнить поставленные во время войны задачи - перевод на трехсменный режим предприятия Укроборонпрома. И они были выполнены. Я еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть какие-либо основания говорить о то, что было нарушено законодательство, пожалуйста - в суд.

Конечно, если я его уволил, то увольнением я ее (свою ошибку - Gazeta.ua) и исправлял.

Я в последний раз видел его на заседании СНБО, где я его уволил. И по телефону не общался ".

Об экс-главе Нацбанка Гонтаревой и Коломойском

"Только ленивый не бросал в меня камни за Гонтареву. Только за Гонтареву господин Коломойский начал атаковать меня по своему телевидению. И я сейчас утверждаю, что все, что делала госпожа Гонтарева, она делала в пользу Украины с высоким профессиональным уровнем, с нулевой толерантностью к коррупции. Никогда еще у нас не было такого председателя НБУ, который бы восстановил функционирование финансово-банковской системы ".

О слабом месте

"Если вам для интервью очень нужно, чтобы Порошенко что-нибудь нашел и сказал, что я должен, то, Севгиль, я виноват. В коммуникационной политике. Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии. Это было слабое место ".

О Медведчуке

"Я очень уважаю вас (обращается к журналистке - Gazeta.ua), чтобы допустить на мгновение, что вы поверили, что был период, любой в украинской истории, когда Медведчук не имел роли и влияния. Подчеркиваю, что это было в каждый из годов.

При Порошенко этого (второе место на выборах - Gazeta.ua) не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы! (...) Медведчук при мне голову не мог поднять! "

О коррупции

"Значительное количество источников, в том числе коррупции, в течение этих пяти лет были уничтожены. Сейчас это очень непопулярно и не модно говорить"

О себе за время на должности

"Я стал сильнее, опытнее, мудрее, по крайней мере на то претендую. Я очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом. Но для мужчины это не страшно. И еще я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Потому что я горжусь Украиной. Я горжусь тем, что нам всем вместе, в том числе вам, Севгиль, удалось сделать. Мы изменили Украину. Я горжусь, что мы ее сохранили, потому становился вопрос о ее существовании. Я горжусь, что страна кардинально другая. Но поскольку формат интервью предусматривал, что я должен признавать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа.

Сегодня я гораздо больше люблю Украину. И страна изменилась. Она очень изменилась ".

Об Иловайске

"Отойдите от клише, что Иловайск - это проигрыш украинский. Воспринимайте, пожалуйста, Иловайск как начало российской агрессии. Если бы не было агрессии, то ситуация разворачивалась бы совсем по-другому. Я не хочу никого обвинять, ни тех, кто отказывался выполнять приказы главнокомандующего Муженко, или тех, кто в свое время не сделали решений ... За это заплачена большая цена. Но причиной стала российская агрессия "

О жадности и собственные деньги

"Я не раздаю денег, потому что каждая копейка досталась мне тяжелой работой. Я ни у кого не привлекаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам.

Сейчас, конечно, я меньше даю армии, потому что армия обеспечена. Но благотворительные программы не заканчиваются, это не тема этого интервью "

О будущем

"Я бы очень хотел, чтобы я был жив (за 10 лет - Gazeta.ua). И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента".

Партия Порошенко "Европейская солидарность" получила 8,1% поддержки на внеочередных парламентских выборах и попала в парламент 9-го созыва. Порошенко был №1 в списке.