Гладковський - ошибка, я - виноват, Гонтарева - профессионал: главное из интервью Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 3249
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 540
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2106
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2340
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2799
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 684
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1035
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6408
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5779
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1251
Фото
Все фото
15
4
5
9
6
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Видео
Все видео
"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"
"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 540
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6408
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2736
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 63
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
четверг, 01 августа 2019 14:28

Гладковський - ошибка, я - виноват, Гонтарева - профессионал: главное из интервью Порошенко

1 Комментировать
Гладковський - ошибка, я - виноват, Гонтарева - профессионал: главное из интервью Порошенко
"Сегодня я гораздо больше люблю Украину. И страна изменилась. Она очень изменилась". ФОТО: "Украинская правда"

Пятый президент, будущий депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко дал большое интервью в двух частях "Украинской правде".

Gazeta.ua выделила 10 главных заявлений Порошенко из второй части разговора.

О президентских выборах 2019-го

"Я должен был это сделать ... (пойти на выборы. - Gazeta.ua). Если бы я видел кандидата, который бы от нашей команды мог победить, я бы точно и охотно предложил ему участие в кампании. Не хочу сейчас называть никаких фамилий, но вы можете их назвать, кто бы вместо меня мог победить на президентских выборах. Я подчеркиваю, что ни один из тех, кого бы вы назвали, не вышел бы даже во второй тур".

О Гладковском и коррупции в оборонке

"Я был убежден в том, что его управленческие качества позволят быстро выполнить поставленные во время войны задачи - перевод на трехсменный режим Укроборонпрома. И они были выполнены. Я еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть какие-либо основания говорить о то, что было нарушено законодательство, пожалуйста, - в суд.

Конечно, если я его уволил, то увольнением я ее (свою ошибку. - Gazeta.ua) и исправлял.

Я в последний раз видел его на заседании СНБО, где его уволил. И по телефону не общался".

Об экс-главе Нацбанка Гонтаревой и Коломойском

"Только ленивый не бросал в меня камни за Гонтареву. Только за Гонтареву Коломойский начал атаковать меня по своему телевидению. И я сейчас утверждаю, что все, что делала Гонтарева, она делала в пользу Украины с высоким профессиональным уровнем, с нулевой толерантностью к коррупции. Никогда еще у нас не было такого председателя НБУ, который бы восстановил функционирование финансово-банковской системы".

О слабом месте

"Если вам для интервью очень нужно, чтобы Порошенко что-нибудь нашел и сказал, что виновен, то, Севгиль, я виноват. В коммуникационной политике. Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии. Это было слабое место".

О Медведчуке

"Я очень уважаю вас (обращается к журналистке. - Gazeta.ua), чтобы допустить на мгновение, что вы поверили, что был период, любой в украинской истории, когда Медведчук не имел роли и влияния. Подчеркиваю, что это было в каждый из годов.

При Порошенко этого (второе место на выборах. - Gazeta.ua) не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы! (...) Медведчук при мне голову не мог поднять!"

О коррупции

"Значительное количество источников, в том числе коррупции, в течение этих пяти лет были уничтожены. Сейчас это очень непопулярно и не модно говорить".

О себе за время на должности

"Я стал сильнее, опытнее, мудрее, по крайней мере, на то претендую. Я очень постарел, потому что это нелегкий хлеб - быть президентом. Но для мужчины это не страшно. И еще я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Потому что я горжусь Украиной. Я горжусь тем, что нам всем вместе, в том числе вам, Севгиль, удалось сделать. Мы изменили Украину. Я горжусь, что мы ее сохранили, потому становился вопрос о ее существовании. Я горжусь, что страна кардинально другая. Но поскольку формат интервью предусматривал, что я должен признавать целый ряд ошибок, я говорю, что у меня, к сожалению, есть за что просить прощения у Господа.

Сегодня я гораздо больше люблю Украину. И страна изменилась. Она очень изменилась".

Об Иловайске

"Отойдите от клише, что Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте, пожалуйста, Иловайск как начало российской агрессии. Если бы не было агрессии, то ситуация разворачивалась бы совсем по-другому. Я не хочу никого обвинять, ни тех, кто отказывался выполнять приказы главнокомандующего Муженко, ни тех, кто в свое время не сделали решений... За это заплачена большая цена. Но причиной стала российская агрессия".


О жадности и собственные деньги

"Я не раздаю денег, потому что каждая копейка досталась мне тяжелой работой. Я ни у кого не привлекаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам.

Сейчас, конечно, я меньше даю армии, потому что армия обеспечена. Но благотворительные программы не заканчиваются, это не тема этого интервью "

О будущем

"Я бы очень хотел, чтобы я был жив (через 10 лет. - Gazeta.ua). И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента".

Партия Порошенко "Европейская солидарность" получила 8,1% поддержки на внеочередных парламентских выборах и попала в парламент 9-го созыва. Порошенко был №1 в списке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гладковський - ошибка, я - виноват, Гонтарева - профессионал: главное из интервью Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов из Красногоровки

Президент США призвал украинцев остерегаться национализма

В Венгрии разогнали коммунистов

Чиновники противились украинизации

Перевозили камни через океан - как англичане искали золото в Америке

Самое читаемое
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 62786
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 36155
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 6 Просмотров: 30930
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 1 Просмотров: 18064
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 16681
Политика
"Движутся по методам Януковича": Кличко жаловался адвокату Трампа
"Движутся по методам Януковича": Кличко жаловался адвокату Трампа Просмотров: 36
ГУД возглавил человек нардепа из "Слуги народа"
ГУД возглавил человек нардепа из "Слуги народа" Просмотров: 342
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
15
 Просмотров: 4473
Назвали дату переговоров о транзите газа
Назвали дату переговоров о транзите газа 1 Просмотров: 198
НАБУ пришло с обысками в Украэрорух
НАБУ пришло с обысками в Украэрорух Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
"У него уже все позади" - Гройсман раскритиковал Порошенко
6
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
6
Филарет обратился в ОБСЕ
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Украина запустит рынок земли: в Офисе Зеленского определили дедлайн
Голосов: 8500
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua