Гетманцев продолжает бить по рукам производителей и реализаторов контрафакта - Бизяев

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам фискальной, налоговой и таможенной политики продолжает реализацию плана по борьбе с производителями контрафактного алкоголя. Фото: Економічна правда

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам фискальной, налоговой и таможенной политики под руководством Даниила Гетманцева продолжает совместно с правоохранительными органами реализацию комплексного плана по борьбе с производителями контрафактного алкоголя.

По данным Всемирной организации здравоохранения и Euromonitor international, рынок контрафактного алкоголя в Украине превышает 50% от общего оборота ликеро-водочной продукции, что ставит страну в один ряд с Мозамбиком (66%), Малави и Угандой (61%), Камеруном (56%). Немаркированный алкоголь активно продается через интернет, почтовых операторов и розничные торговые сети по ценам ниже минимальных.

В конце января 2021 года глава парламентского комитета по вопросам фискальной, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев потребовал от Минфина и правоохранительных органов разработать план действий и в двухмесячный срок ликвидировать рынок контрафактного алкоголя.

"А вы знали, что в Украине 678 человек в год (или 23 человека в день) умирают от разных причин, связанных с алкоголем, включая отравление плохим алкоголем (Госстат)? Согласно исследованиям ВОЗ, в 2018 году Украина заняла первое место в мире по уровню детского алкоголизма, а теневой рынок алкоголя - самый высокий в Европе (более 50 %). Комитет работает над контролем за распространением незаконного алкоголя, но теневой рынок процветает, а потребители получают SMS-предложения купить алкоголь по стоимости в 5 раз меньшей от минимальной розничной цены. Считаю эту практику неприемлемой. Требую от Минфина, ДПС, ДФС ликвидировать незаконный алкогольный рынок в течение двух месяцев", - заявил Гетманцев.

Как показала практика, профильному Комитету парламента, выполняющему контролирующие функции, удалось скоординировать четкую работу правоохранителей. Практически ежедневно в СМИ появляется информация об обнаружении подпольных производств и складов с алкогольным суррогатом.

К наиболее показательным примерам можно отнести ликвидацию подпольного цеха в Зборовском районе Тернопольской области. Местный житель с подельниками на протяжении 2019–2021 годов принимали заказы на изготовление алкогольных напитков и спирта через интернет. Готовая продукция отправлялась службой курьерской доставки.

"В ходе санкционированных обысков выявлено и изъято 2,5 тыс. л. спиртовой смеси, 3,5 тыс. л. этилового спирта, 1 тыс. пластиковых бутылок. Общая стоимость изъятого составляет около 1,5 млн грн", - сообщила прокуратура Тернопольской области.

Еще один достаточно мощный подпольный цех ликвидировали правоохранители Харькова. Из незаконного производства алкоголя прямо в центре города изъято более 22 тыс. бутылок (16,4 тонн) готовой контрафактной продукции.

В целом, по словам Даниила Гетманцева, с начала 2021 года из незаконного оборота в Украине изъято 377 тонн спирта, 200 тонн ликеро-водочных изделий, 9417 поддельных акцизных марок, прекращена деятельность 31 подпольного производства.

"В этом году бюджет получил на 1 млрд грн больше поступлений акцизного налога в общий фонд в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Как видим, этот сложный процесс наконец сдвинулся с мертвой точки. По нашим подсчетам это даст возможность наполнять бюджет Украины более чем на 10 млрд грн в год", - резюмировал Гетманцев.

Работу комитета по достоинству оценивают ведущие украинские эксперты. По мнению политического аналитика Руслана Бизяева, в Украине необходимо не только остановить теневые продажи алкогольного фальсификата, но и лишить этот сегмент экономической рентабельности.

"И если профильный̆ комитет Верховной̆ Рады и его глава Даниил Гетманцев будут продолжать последовательно бить по рукам теневым убийцам, то это будет маленький̆ шаг вперед. Особенно на фоне ряда других комитетов ВР, которые много говорят, но мало делают", - написал Бизяев на своей странице в Facebook.

По словам экспертов, главе Комитета и правоохранительным органам предстоит еще много работы по противодействию нелегальному рынку, который работал в тени на протяжении всех годов независимости Украины.