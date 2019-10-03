Герус обеспечивает рынок сбыта для российской электроэнергии — эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 666
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 3447
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4896
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 441
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3420
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3069
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 963
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7308
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9765
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3096
Фото
Все фото
4
8
12
18
21
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Видео
Все видео
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
Рада с часовым опозданием собралась на заседание – онлайн
Рада с часовым опозданием собралась на заседание – онлайн
Вместо увольнения Мендель Зеленский неудачно пошутил над журналистами
Вместо увольнения Мендель Зеленский неудачно пошутил над журналистами
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4896
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 864
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 900
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 2124
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
четверг, 03 октября 2019 14:56

Герус обеспечивает рынок сбыта для российской электроэнергии — эксперт

  Комментировать
Герус обеспечивает рынок сбыта для российской электроэнергии — эксперт
Энергоэксперт Андрей Перевертаев: "Для России Украина является выгодным рынком сбыта электроэнергии, но для нашей энергосистемы открытие импорта из этой страны может обернуться серьезными проблемами и увеличением энергозависимости"

Поправка главы парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, разрешившая импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Европейского энергосообщества, обеспечивает России рынок сбыта тока в Украине, что негативно отразится на энергетике Украины, а также затормозит интеграцию Украины в Европейскую энергосистему.

Об этом заявил энергоэксперт Андрей Перевертаев.

"Нужно учитывать большой возможный объем импорта, связанный с окончанием строительства атомной станции в Беларуси, и учитывать, что до 3 ГВт свободной незагруженной мощности стоит на территории России. Это все может негативно ударить по нашей энергосистеме. Это может составить значительную угрозу интеграции с Европой. Потому что это (импорт электроэнергии из России и Белоруссии — Ред.) будет негативно влиять на возможность работы украинских тепловых электростанций и впоследствии, возможно, атомных. Поэтому мы говорили о том, что импортируемая электроэнергия должна продаваться только в рамках рынка "на сутки наперед", и там уже соответственно базовая электроэнергия, вероятнее всего, была бы по крайней мере конкурентной сравнимо с нашей базовой электроэнергией", — объяснил Перевертаев.

Однако внесенные парламентом недавно изменения в закон "О рынке электроэнергии" сделали возможным импорт тока из России по двусторонним договорам. Энергоэксперт подчеркнул, что для России Украина является выгодным рынком сбыта электроэнергии, но для нашей энергосистемы открытие импорта из этой страны может обернуться серьезными проблемами и увеличением энергозависимости.

"В России есть монополист, который осуществляет импорт-экспорт. У этого монополиста есть полный пакет возможностей, начиная от политического влияния и заканчивая собственными станциями, исключительными условиями работы на рынке. То есть, потенциальная возможность предложить хороший контракт. Станции атомные будут работать, а он будет зарабатывать прекрасные деньги. То есть, это потенциально коммерчески будет выгодно. Вопрос, что будет с нашей энергетической независимостью, что будет с нашими планами интеграции, и что будет с нашими тепловыми станциями", — сказал Андрей Перевертаев.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго". По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Как известно, 18 сентября Верховная Рада приняла изменения в закон "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами Европейского Энергетического Сообщества, соответствующую правку в законопроект пролоббировал глава энергетического комитета парламента Андрей Герус. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

delo.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Герус обеспечивает рынок сбыта для российской электроэнергии — эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Расстреляли командира еврейской воинской части

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 83187
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 46548
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 2 Просмотров: 40268
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 29746
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 22878
Политика
Зеленский предлагает назначить 17 членов ЦИК
Зеленский предлагает назначить 17 членов ЦИК Просмотров: 261
Обновили закон о материальной ответственности военных
Обновили закон о материальной ответственности военных Просмотров: 99
Нардепа из партии Медведчука допросили по статье "Терроризм"
Нардепа из партии Медведчука допросили по статье "Терроризм" 1 Просмотров: 324
У Порошенко призывают собрать СНБО по поводу "формулы Штайнмайера"
У Порошенко призывают собрать СНБО по поводу "формулы Штайнмайера" Просмотров: 171
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
4
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
12
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
4
Партия Медведчука поддержала Зеленского
3
Сколько украинцев считают Россию агрессором
2
Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" - российские СМИ
Голосов: 12292
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua