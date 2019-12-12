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четверг, 12 декабря 2019 16:56

Герус не реагирует на получение сверхприбылей продавцов бензина – СМИ

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Герус не реагирует на получение сверхприбылей продавцов бензина – СМИ
Глава организации "Энергетический омбудсмен" Александр Трохимец: "Власть полностью абстрагировались и игнорирует сверхприбыль нефтетрейдеров"

Власть игнорирует получение нефтетрейдерами сверхприбылей, маржа крупнейших сетей АЗС превышает 30%.

Об этом написал глава организации "Энергетический омбудсмен" Александр Трохимец в колонке для OBOZREVATEL.

"Когда вам в черную пятницу сети АЗС без колебаний предлагают сбросить 5 грн на литре, не переживайте. Они зарабатывают еще 4 грн с каждого литра. А в любой другой день они зарабатывают по 7-9 грн на каждом литре. Власть полностью абстрагировалась и игнорирует сверхприбыли нефтетрейдеров. В частности, за энергетику в новой власти отвечает Андрей Герус. Он за священной войной против электроэнергетических компаний полностью, вероятно умышленно, не замечает этот исторический скачок сверхприбылей топливных сетей", - написал Трохимец.

Он подчеркнул, что такой доходности, как у нефтетрейдеров, нет ни у одного бизнеса в Украине, но представители власти, в частности глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, на это не реагируют.

"Сегодня маржа крупнейших сетей уже составляет более 30% цены. Об этом сообщают профильные аналитики. Такой доходности нет ни у одного бизнеса. К сожалению, за это Герус не вызывает голову антимонопольного комитета на ковер, не собирает никаких слушаний или консультаций", - отметил Трохимец.

По его мнению, сейчас нефтяным олигархам созданы условия, чтобы они могли полностью игнорировать факторы, влияющие на снижение цен, таких как удешевление нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, а также укрепление гривны.

Напомним, благодаря "поправке Геруса" с 1 октября был возобновлен импорт электроэнергии из России. За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Обозреватель
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