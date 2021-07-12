Германия пообещала Украине 1,5 млн доз вакцины

Меркель пообещала предоставить вакцину, но неизвестно, какую именно. Фото: Reuters

Правительство Германии предоставит Украине 1,5 млн доз вакцины против Covid-19.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, передает "Громадське".

"Мы в дружеских отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы. И я рада, что и в борьбе с пандемией коронавируса мы можем сегодня обещать Украине, что ей передадут 1,5 млн доз вакцины. Это очень важный шаг", - сказала Меркель на брифинге.

Она не уточнила, когда именно и какую вакцину поставят в Украину.

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Германия использует препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии встретился с председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Об этом сказал журналистам прессекретар президента Сергей Никифоров. Также Никифоров сказал о телефонном звонке Зеленского к президенткой Молодовы Маи Санду.