Германия и Франция скептически настроены по отношению к Украине в НАТО - эксперт

Александр Хара: "Украина не имеет альтернативы, кроме интеграции в евроатлантическое пространство". Фото: Gazeta.ua

Получение Украиной пакета целей партнерства с Альянсом – свидетельство того, что мы уже сделали первый шаг к интеграции с НАТО. Перспективы членства в Альянсе пока туманны. Однако Украина должна стремиться к натовским стандартам. Для этого надо заручиться поддержкой других членов, прежде всего – США. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт-международник Александр Хара.

28 мая 2021 года состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО. Украина первой среди стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с Альянсом до 2025 года. Для нас это успех или какая-то отсрочка?

О членстве Украины в НАТО пока говорить рано. Можно говорить о перспективе – признании нашего стремления вступления в Альянс. Однако Украина не имеет альтернативы, кроме интеграции в евроатлантическое пространство. И получение пакета целей приближает нас к желанному членству и усиливает наши позиции как кандидата. Еще в 2008 году западные державы заявили, что для Украины и Грузии открыты двери и они станут членами НАТО. Это признание, что Украина стала на путь в Альянс.

То есть получение пакета целей все же является положительным решением для Украины?

Безусловно. У нас не может быть завышенных ожиданий относительно быстрого членства. Нужна форма оценки успеха – чтобы не просто сказать, соответствует или нет Украина требованиям, а именно в цифрах или процентах определить это соответствие. Часто совершенно объективно аргументируют, что наше государство не готово, есть определенные невыполненные "домашние задания". Если их допишут и будут критерии их выполнения, тогда у противников вступления Украины в НАТО станет меньше аргументов и оснований утверждать, что у нас не происходит никакого прогресса. Нам часто говорят, мол, не настаивайте на ПДЧ, вы еще много чего не сделали. Когда будут конкретные документы о том, что мы должны сделать – это защитит нас от огульных нападок. Самая первая ключевая цель – это безопасность нашего государства и его территориальная целостность

Что означает этот обновленный пакет целей? Какими они могут быть?

Самая первая ключевая цель – это, конечно, безопасность нашего государства и его территориальная целостность. Вторая – это НАТО как инструмент достижения стратегических целей. Третья – тактические вещи. Совершенствования для того, чтобы с одной стороны соответствовать критериям членства в НАТО и через некоторое время стать членами этой организации, а с другой – чтобы противодействовать России. Это должно происходить в такой последовательности: прежде всего национальная безопасность, затем членство в НАТО как инструмент для реализации и усиление Украины в то время, пока мы еще не являются членами.

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Можно много лет обновлять цели. Почему нам не дают План действий по членству?

Здесь есть две причины. Объективная – Украина пока действительно далека от членства, и прежде всего не в военной, а в политической сфере. Нужен союзный натовский контроль над сектором безопасности и обороны. Но при этом наши Силы специальных операций ВСУ являются единственным подразделением, полностью взаимосовместимым с натовскими силами и может участвовать в совместных операциях. Количество подобных подразделений в разных родах войск должна быть увеличена. Субъективная же причина заключается в том, что страны-члены НАТО – прежде всего это Германия и Франция, но и некоторые другие также – скептически настроены по отношению к Украине и не хотят видеть ее в Альянсе с точки зрения собственных интересов. Самый главный фактор противодействия нашему продвижению в НАТО – отношения с Россией. Москва заявляет, что членство Украины и Грузии в НАТО неприемлемо, что оно затрагивает ее интересы. Она давит на европейские страны угрозами и ультиматумами. Западные государства разделились на два лагеря. Одни говорят, что без Украины обеспечение безопасности на европейском континенте невозможно, поэтому надо как можно скорее предоставить ей членство. Вторые заявляют, что получение Украиной членства приведет к длительному противостоянию между Европой и Россией. Независимо от того, будем мы или нет членами Альянса, реформирование нашего сектора безопасности и обороны и подготовка условий к вступлению в НАТО является для нас приоритетом

Когда Украина все же сможет войти в НАТО? В какой-то отдаленной перспективе, или это возможно в ближайшем будущем?

С практической точки зрения самое главное – чтобы мы готовились к тому окну возможностей, которое откроется через определенное время. Для этого нужно с одной стороны преодолеть сопротивление Германии и Франции, а с другой – заручиться более активной поддержкой со стороны Вашингтона. Потому что обычно волны расширения НАТО происходили именно по инициативе и с поощрения Соединенных Штатов. Франция и Германия имеют свои интересы, несколько отличные от остальных членов НАТО, и именно они мешают нашему пути в Альянс. Новая американская администрация президента Байдена сейчас пытается улучшить отношения с этими странами, ради чего готова пойти на компромиссные шаги, не очень соответствующие нашим интересам. Поэтому я бы не прогнозировал какой-то конкретной даты вступления в НАТО. Независимо от того, будем мы или нет членами Альянса, реформирование нашего сектора безопасности и обороны и подготовка условий к вступлению в НАТО является для нас приоритетом. Надо готовиться к этому и ждать благоприятных условий.

Украина хочет получить временные рамки Плана действий по членству в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. По его словам, Украина должна получить практические гарантии защиты, а не только на бумаге, как Будапештский меморандум. Гарантией могло бы быть постоянное присутствие ВМС стран НАТО в Черноморском регионе.