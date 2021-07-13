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вторник, 13 июля 2021 20:23

Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно - эксперт

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Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно - эксперт
Олег Саакян: "Меркель стремится поддержать партнерство с Украиной, не потеряв его с Россией, и при этом сохранить позиции в политической игре с Соединенными Штатами". Фото: Gazeta.ua

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель не стала дипломатической победой для Украины. Предложенная Германией "формула Штайнмайера" не поможет вернуть украинских территорий. Меркель стремится сохранить партнерство с Украиной, не теряя его с Россией.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Олег Саакян.

Как для Украины прошла эта встреча?

– Сам факт переговоров хороший. Но нельзя сказать, что она является дипломатической победой Украины. Сама встреча была продиктована скорее интересами немецкой стороны. Меркель на днях ожидает встреча с Байденом, в повестке дня которой будет стоять вопрос "Северного потока-2". Поэтому поднятый на встрече Меркель и Зеленского вопрос решила в свою пользу Германия. Для Украины ключевые вопросы так и остались нерешенными. Никакого продвижения по "Северному потоку" и переговорному формату с Российской Федерацией о завершении военных действий и деоккупации украинских территорий. Противоречивые заявления Меркель по "формуле Штайнмайера" не новы. Ранее Германия озвучивала эти же тезисы. Сдвигов к лучшему не произошло. Учитывая предвыборную атмосферу в Германии и тесные экономические связи с РФ – сейчас явно не то время, чтобы ожидать от нее какой-то радикальной позиции.

Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Желает, чтобы на оккупированной территории Донбасса провели выборы. При каких условиях можем пойти на это? Чем это опасно?

Мы можем имплементировать "формулу Штайнмайера" и провести выборы, но только в том случае, если на оккупированных территориях будет создана безопасная ситуация по стандартам ОБСЕ и соответствующие условия для голосования. А для этого нужно еще много формул, которые бы устанавливали порядок самих выборов, обеспечение агитации и безопасности представителей политических сил, финансирование выборов.

Для реального завершения войны и деоккупации "Формула Штайнмайера" просто ничтожна

"Формула Штайнмайера" недейственна. Или же она будет элементом обструкции, которая позволит провести выборы, но это зависит от того, появится ли в РФ политическая воля отбросить имперские амбиции, уйти с украинских территорий и завершить войну цивилизованным образом. Пока Россия не собирается отказываться от шовинистической повестки дня, что продемонстрировала недавняя статья Путина (об "историческом родстве" украинского и российского народов. – Gazeta.ua). В этих обстоятельствах никакие формулы не смогут быть реализованы. Есть два сценария: Россия отказывается от своего великодержавного шовинизма – тогда требуется принятие еще кучи формул, или Украина капитулирует – и тогда "формула Штайнмайера", как и любая другая, просто не будет действовать – будет совсем другой сценарий. Или Россия становится настолько слабой, что мы сможем ультимативно в одностороннем порядке завершить войну. Тогда нам будет нужна не "формула Штайнмайера", а целый пакет мер, что берет под контроль переходный этап, потому что нам нужно будет поэтапно интегрировать территории. Поэтому для дипломатического процесса "формула Штайнмайера" сегодня имеет вес, но для реального завершения войны и деоккупации она просто ничтожна.

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Являются ли такие заявления Меркель партнерскими для Украины? Не направлены ли они в пользу РФ?

Они направлены на то, чтобы поддержать партнерство с Украиной, не потеряв его с Россией, и при этом сохранить позиции в политической игре с Соединенными Штатами. Надо понимать настроения немецкой элиты – какое видение национальных интересов царит сегодня в Германии. Заявление, озвученное Меркель, не является пророссийским, но и точно не проукраинское.

Меркель считает, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после сооружения газопровода "Северный поток-2". Зеленский требует возвращения временно оккупированных территорий в качестве компенсации. Насколько это реально? На чем должна настаивать Украина?

Заявление Зеленского кажется довольно неплохой стратегией. Это выглядит несколько фантастически, но для создания повестки дня по проблеме "Северного потока-2", что связано с политикой безопасности в Украине и Европе – это хорошая дипломатическая площадка. В частности, на ней можно ставить и вопрос оккупированных Россией территорий. Но риторика украинского президента должно подкрепляться действиями. То есть озвученных им требований можно будет достичь только тогда, когда они будут подкреплены целым каскадом действий на международной арене.

Украинский президент провел встречу с вероятным преемником Меркель – кандидатом на пост канцлера Армином Лашетом. Как могут измениться отношения Киева и Берлина после ухода Меркель?

В краткосрочной перспективе каких-то разительных перемен не произойдет. Вопрос украинского-российской войны политически токсичен, поэтому на какие-то радикальные изменения в позиции Германии надеяться бесполезно. Однако у Украины появится время для того, чтобы создавать и продвигать собственную повестку дня. С приходом на пост канцлера ФРГ Армина Лашета не произойдет резкого дрейфа Германии в сторону России. Но и какого-то резкого усиления поддержки Украины также ожидать не стоит.

12 июля Зеленский улетел в Германию, где встретился с руководством страны.

Стороны обсудили строительство "Северного потока-2", участие немецкой стороны в саммите "Крымской платформы", торгово-экономическое сотрудничество. Говорили о привлечении России к "нормандскому формату".

Зеленский заявил, что все страны должны давить на Россию с проведением встречи в "нормандском формате".

"Мне кажется, что все страны должны обращаться к российской стороне, давить с тем, чтобы была встреча в нормандской формате, и все же мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно оккупированные территории", – сказал он.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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