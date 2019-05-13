Геращенко создает приемную в палатке волонтеров, который сносят по указанию Кернеса

euro.kharkiv Харьков Ирина Геращенко спасает палатку волонтеров, который сносят по указанию Кернеса

Нардеп от БПП Ирина Геращенко хочет обустроить свою общественную приемную в палатке волонтеров в центре Харькова.

Там 5 лет подряд собирали помощь армии. Но местные власти требуют демонтировать палатку к 14 мая, сообщила нардеп в Facebook.

"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь, дала согласие", - заявила нардеп.

Собирается в ближайшее время уже провести в том палатке личный депутатский прием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове полиция взяла под охрану волонтерские палатки

Департамент территориального контроля Харьковского горсовета передал предписание с требованием снести волонтерский палатка "Все для победы" на главной площади города. Это должны сделать представители проукраинских общественных организаций, отвечающих за работу палатки. Мэр Харькова Геннадий Кернес 8 мая обратился к горожанам с просьбой поддержать электронные петиции о демонтаже волонтерской палатки. Кернес хочет вернуть имя сталинского маршала Жукова одному из проспектов Харькова на площади Свободы. После такого заявления Кернеса местные активисты обратились в СБУ с требованием открыть уголовное производство против мэра Харькова за пропаганду коммунистического режима.