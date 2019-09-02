Геращенко собирается на руководящую должность в МВД

Антон Геращенко идет в заместители министра внутренних дел. Фото: УНІАН

Народный депутат 8-го созыва Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел.

Об этом свидетельствует его декларация "Кандидата на должность" на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

В графе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете как кандидат)" указано "Заместитель министра", а в графе "Место работы или прохождения службы (или место будущей работы или прохождения службы для кандидатов" - "Министерство внутренних дел Украины".

Декларацию Геращенко внес 1 сентября.

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29 августа Верховая Рада утвердила новый состав Кабинета министров. Правительство возглавил заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук. При своих должностях остались только министр финансов Оксана Маркарова и руководитель МВД Арсен Аваков.